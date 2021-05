Alla Sardegna Arena il Cagliari di Semplici ospita la Fiorentina in match che vale molto in ottica salvezza. Iachini punta su Vlahovic-Ribery

Cagliari-Fiorentina, oggi alle 18:30, apre il mercoledì di Serie A. Alla Sardegna Arena turno infrasettimanale che mette di fronte due squadre che sono riuscite a rilasire faticosamente la china e a riportarsi fuori dalle sbbie mobile delle ultime tre posizione. Sia Cagliari che Fiorentina ora cercano la sicurezza della matematica salvezza.

QUI CAGLIARI – Semplici sembra esser riuscito a trovatp la giusta quadratura della squadra ed è orientato a riproporre di nuovo il 3-4-1-2. Tecnico che comunque devrò fare i conti con le assenze di Sottil e Pereiro ancora non negativi ai tamponi. In porta Cragno e trio difensivo composto da Ceppitelli, Godin e Carboni. A centrocampo ancora Marin, mentre Duncan è in ballottaggiocon Deiola. Nandez e Lykogiannis sulle fasce mentre Nainggolan sulla trequarti supporterà Joao Pedro e Pavoletti.

QUI FIORENTINA – Anche Iachini pronto a non cambiare modulo e soprattutto uomini per il match di questa sera. Confermato quindi il 3-5-2 con l’inamovibile, al momento, tandem d’attacco composto da Vlahovic e Ribery. Linea a 5 che vede vari ballottaggi: Amrabat e Castrovilli si contendono una maglia da titotale come anche Igor e Biraghi sulla fascia sinistra. In difesa confermati Caceres, German Pezzella e Milenkovic.

Dove vedere il match

La sfida Cagliari-Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. La partita sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti, Joao Pedro. All. – Semplici

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. – Iachini