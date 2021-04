Al Dall’Ara si chiude la 29esima giornata. Vari dubbi per Conte a centrocampo e in difesa, Bologna senza l’ex di turno Palacio

La sfida tra Bologna e Inter al Dall’Ara, in programma questa sera alle 20:45, chiude la 29esima giornata di Serie A. Contro gli emiliani, la squadra di Conte è chiamata all’ennesima prova di solidità per mantenere intatto il vantaggio sulle inseguitrici, Milan su tutte. “Non ci vuole un ingegnere nucleare per capire come fermare l’Inter, io toglierei per prima cosa Lukaku e Lautaro” queste le parole invece di Mihajlovic sui punti di forza dei nerazzurri, ma promette:“Sappiamo che loro sono forti, ma sappiamo che possiamo anche vincere.

QUI BOLOGNA – In cima alle emergenze per Miha sicuramente la positività di Skorupski che lo esclude dal match: al suo posto Ravaglia. Altra assenza pesante è quella di Palacio squalificato che non potrà afforontare la sua ex squadra. Assenza che rende più “facile” la scelta degli interpreti in attacco con Barrow sicuro titolare e Sansone che torna sulla trequarti sinistra. Sulla destra invece ballottaggio Skov Olsen-Orsolini con il danese che è in leggero vantaggio. Mentre a centrocampo si contendono una maglia da titolare Dominguez e Svanberg.

QUI INTER – Ad Appiano Gentile è rientrata la situazione Covid-19. Conte potrà contare di nuovo sui negativizzati De Vrij, Handanovic e Vecino. Tuttavia, se per il portiere sarà rientro immediato, per il difensore olandese probabilmente sarà panchina. In difesa ecco allora che potrebbe giocare Ranocchia insieme a Skriniar e Bastoni. A centrocampo Eriksen è in ballottaggio, e in leggero vantaggio, su Gagliardini. Sulla sinistra lo stop di Perisic mette in ansia il tecnico che ora dovrà ripiegare o su Darmian o su Young.

Dove vedere il match

Bologna–Inter sarà trasmessa in da Sky. Il match sarà visibile, alle 20:45, su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e sul numero 251 del satellite. In streaming su Now Tv e SkyGo.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

Bologna (4-2-3-1): F. Ravaglia; Tomiyasu, L. Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. – Mihajlovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; R. Lukaku, Lautaro Martinez. All. – Conte