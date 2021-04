Turno pre-pasquale per la Serie A che torna in campo per la 29.ma giornata dopo la sosta per le Nazionali. Tutte le probabili formazioni ed i consigli Fantacalcio

Probabili formazioni Serie A e consigli Fantacalcio. Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A scende tutta in campo nel sabato che porta all’avvento della Pasqua. Quest’oggi si disputeranno tutte le 10 partite della ventinovesima giornata: una partita alle 12:30, ben 7 gare alle ore 15, il derby Toro-Juve alle 18 ed infine si chiuderà con Bologna-Inter alle 20:45.

Milan-Sampdoria

A “San Siro” si apre il sipario sulla giornata di Serie A. Nel lunch-match, i rossoneri vogliono continuare nella rincorsa all’Inter ma anche tenere a distanza le dirette concorrenti per la Champions League. Di contro ci saranno i blucerchiati che possono essere una mina vaganti e mister Claudio Ranieri sa come tirare scherzetti alle big. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Benevento-Parma

Vero e proprio scontro salvezza quello del Vigorito: i sanniti vogliono dare continuità alla grandissima prestazione di Torino e la vittoria di misura ottenuta contro la Juventus. Invece i Ducali sono ad una delle ultime chiamate per tentare la risalita dai bassi fondi della classifica. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari-Verona

Alla “Sardegna Arena” una sfida fondamentale soprattutto per i padroni di casa: infatti, i ragazzi di mister Semplici hanno un disperato bisogno di punti e non possono più sbagliare. Invece gli scaligeri di Juric cercano di fare risultato per migliorare ulteriormente il proprio bottino in classifica e riscattare un periodo “no”. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa-Fiorentina

A “Marassi” si affrontano due squadre che sono ancora in piena lotta per la salvezza ma che vogliono provare a tirarsi fuori. I rossoblù di Ballardini per dimostrare i grandi progressi mostrati in questi mesi mentre i Viola riabbracciano Iachini in panchina dopo le improvvise dimissioni di Prandelli dopo la gara contro il Milan. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio-Spezia

All’Olimpico è quasi un testa-coda. I biancocelesti allenati da Simone Inzaghi vogliono continuare nella risalita verso il 4° posto ma per il momento puntano a scavalcare i cugini giallorossi al 6° posto. Di contro i liguri di Italiano, usciti vincenti prima della sosta nello scontro diretto contro il Cagliari, che proveranno a tirare uno scherzetto ai capitolini. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli-Crotone

Anche qui si affrontano Davide contro Golia. I partenopei stanno vivendo un momento di forma strepitoso che li ha portati a risalire in zona Champions e c’è ancora da recuperare una partita contro la Juventus. Obiettivo dare continuità ai risultati ma contro ci saranno i Pitagorici di Cosmi che hanno sempre dato filo a torcere in queste ultime giornate (chiedere alla Lazio). QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo-Roma

Al “Mapei” i giallorossi vogliono risalire la china dopo essere scivolati al 6° posto. Fonseca deve dare risposte importanti alla piazza e dimostrare che la squadra è ancora viva e lotta per l’Europa che conta. I neroverdi di De Zerbi sono decimati da tante assenze ma daranno comunque filo da torcere agli avversari. La sfida si preannuncia divertente. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Torino-Juventus

Il Derby della Mole è sempre una partita da 1X2: può succedere di tutto. I granata cercano di tirare fuori il “Cuore Toro” per cercare di superare i cugini bianconeri e rialzarsi in chiave lotta per la salvezza. Di contro, Pirlo è alle prese con problemi disciplinari e situazioni Covid ed è in piena emergenza ma non vuole mollare. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna-Inter

Al “Dall’Ara” si chiude il turno di Serie A che precede la Pasqua ed è la capolista a presentarsi al cospetto dei Felsinei. Conte vuole approfittare di un calendario “light” per dare il massimo e cercare punti per allungare sul Milan. Ma è consapevole che Mihajlovic sarà carico a mille e la sua squadra pronta a dare battaglia. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

