Riparte la corsa al quarto posto della Lazio, Inzaghi senza Luis Alberto contro uno Spezia reduce dalla cruciale vittoria contro il Cagliari

Dopo la lunga sosta per le nazionali torna la Serie A, Lazio e Spezia si affrontano con due obbiettivi ben precisi: avvicinare il quarto posto per i biancocelesti, racimolare altri punti salvezza per la squadra di Italiano.

Potrebbe interessarti:

QUI LAZIO – Simone Inzaghi ritrova i nazionali in buona condizione ma perde Luis Alberto fermatosi durante l’allenamento di mercoledì per una botta alla caviglia, si lavora per averlo contro il Verona. Al suo posto pronto Pereira con Milinkovic-Savic e Lucas Leiva, Lazzari e Marusic quinti. In attacco conservatissima la coppia Immobile-Correa. In difesa Patric, Acerbi e Radu (recordman di presenze con la Lazio).

QUI SPEZIA – Italiano vuole dare continuità dopo la bella vittoria contro il Cagliari che ha disteso gli animi della squadra. Già pronto l’11 anti Lazio con Zoet ancora titolare tra i pali nonostante il recupero di Provedel, difesa a 4 con Ferrer, Terzi, Chabot e Bastoni. Consueto centrocampo a 3 con Sena, Ricci e Maggiore reduce da grandi prove con gli azzurrini. Ballottaggio in avanti tra Piccoli e Nzola per il ruolo di punta centrale. Verde e Gyasi sulle fasce.

Le probabili formazioni del match

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Pereira, Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi.

Spezia (4-3-3): Zoet, Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano.