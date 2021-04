Al “Mapei Stadium” Sassuolo-Roma si sfidano nel match valido per il 29° turno della Serie A. Le probabili formazioni

Dopo la sosta per le Nazionali, torna la Serie A, con il match pomeridiano del “Mapei Stadium” tra Sassuolo-Roma, valido per il 29° turno. Entrambe le squadre si trovano in un momento di difficoltà, e si presentano alla sfida con molti indisponibili. I neroverdi nell’ultimo match giocato hanno perso 3-2 con il Torino, mentre i giallorossi sono stati sconfitti dal Napoli. In classifica il Sassuolo è ottavo con 39 punti, la Roma è sesta con 50.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 15:00, e sarà trasmesso su Sky.

Le probabili formazioni

QUI SASSUOLO- De Zerbi ha molti indisponibili, vista anche la scelta dei neroverdi di non far giocare i calciatori appena rientrati dalla Nazionale di Mancini. Out Caputo, Berardi, Locatelli, Ferrari e Bourabia. In avanti spazio a Raspadori, supportato da Traorè, Maxime Lopez e Djuricic. A centrocampo Obiang, in difesa Chiriches.

QUI ROMA- Molte assenze anche per Fonseca, soprattutto in difesa. Ibanez e Villar assenti per squalifica, Kumbulla out per almeno un mese, fuori anche Smalling e Mkhitaryan, mentre torna tra i convocati Veretout. Difesa con Karsdorp, Mancini e il recuperato Cristante, Diawara e Pellegrini a centrocampo. In avanti il tridente formato da El Shaarawy, Pedro e Borja Mayoral.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Traorè, Maxime Lopez, Djuricic; Raspadori. All. De Zerbi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca.