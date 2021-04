Genoa e Fiorentina face to face in una sfida che segna il ritorno di Iachini sulla panchina della Viola. Sarà un ritorno trionfante?

La Serie A riprende il suo cammino, dopo la sosta per le Nazionali, con la 29esima giornata. Tra le partita in programma c’è quella tra Genoa e Fiorentina. Sono due squadre separate da soli 2 punti in classifica, ed entrambe al momento si trovano in una zona rassicurante rispetto al pericolo retrocessione.

QUI GENOA Il tecnico Ballardini può contare su un 3-5-2 ben consolidato, in cui non dovrebbero esserci incognite in vista della gara contro la Viola. Davanti a Perin ci sarà la linea difensiva a tre con Masiello, Radovanovic e Criscito. Compiti di regia affidati a Badelj, con Strootman e Zajc ad affiancarlo. Sulle corsie laterale scenderanno in campo Zappacosta e Czyborra. Ballottaggio in attacco, con Scamacca che potrebbe partire dall’inizio in coppia con Destro.

QUI FIORENTINA Grande attesa per il ritorno di Iachini sulla panchina dopo le dimissioni di Prandelli. Anche la Viola dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, con Martinez Quarta, Pezzella e Milenkovic davanti a Dragowski. In mediana, Bonaventura e Castrovilli dovrebbero partire dal primo minuto ai lati di Pulgar. Le fasce dovrebbero essere affidate a Venuti (in vantaggio su Caceres e Malcuit) e Biraghi. Tandem d’attacco formato da Ribery e Vlahovic.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Scamacca. All. Ballardini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini