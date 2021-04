Difesa della Juventus da reinventare per Pirlo: dopo Demiral anche Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19. Il difensore è il quinto contagiato della spedizione azzurra

Altri guai in vista per la Vecchia Signora: di ritorno dagli impegni con la Nazionale Italiana, Leonardo Bonucci è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Una nuova tegola per il reparto difensivo della Juventus che per la stessa ragione dovrà rinunciare al turco Merih Demiral nelle prossime partite.

Questo il comunicato apparso sui canali ufficiali del club bianconero:

“Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”.

Il difensore della Nazionale risulta essere, almeno per il momento, il quinto contagiato del gruppo squadra degli Azzurri.

Bonucci salterà sicuramente gli impegni del Derby della Mole contro il Torino e del recupero infrasettimanale con il Napoli: difficile anche una sua presenza per la sfida della prossima settimana con il Genoa.

L’ennesimo contrattempo di una stagione travagliata sotto tutti i punti di vista per Andrea Pirlo: la speranza del tecnico bianconero è quella di recuperare in extremis Giorgio Chiellini, per evitare di dover riadattare a centrale Danilo.