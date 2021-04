Dopo il caos focolaio e il rinvio di Inter – Sassuolo, ora i nerazzurri svuotano l’infermeria. Anche De Vrij risulta negativo al tampone

Pare che la tempesta stia per passare in casa Inter. Dopo i rientrati Handanovic e Vecino, anche Stefan De Vrij, perno centrale della difesa a 3 di Antonio Conte, è risultato negativo all’ultimo test effettuato ieri. L’olandese era stato trovato positivo al virus durante il secondo giro di tamponi dei nerazzurri, avvenuto il 18 Marzo, e dopo aver saltato gli impegni con la nazionale ed essere stato in isolamento, torna a disposizione di Conte. Fortemente motivato dal rientro, il numero 6 dell’Inter si candida ora per una maglia da titolare contro il Bologna.



Non è da escludere però che per la gara di sabato sera i nerazzurri preferiscano il preallertato Ranocchia, così da poter valutare il reintegro dell’olandese con più calma, considerato il fermo di due settimane. Infatti oggi De Vrij si sottoporrà ad un allenamento individuale, con il primo reintegro con i compagni previsto per domani. Mentre per il capitano Handanovic sembra sia scontata la presenza con il Bologna, per l’ex difensore della Lazio bisognerà forse attendere un po’, magari proprio per il recupero contro il Sassuolo la prossima settimana.

