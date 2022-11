Bonus 150 euro, ecco chi potrà richiederlo a Novembre

Nuova agevolazione per tutte le persone compatibili alle restrizioni aggiunte dallo Stato. È questa la novità di Novembre, approvata già in precedenza al Governo Meloni, sulla falsa riga del Bonus 200 euro dello scorso Luglio. Rispetto al passato infatti, una cerchia di persone molto più ridotte si ritroverà un significativo aumento in busta paga o sulla pensione. A poterne beneficiare saranno molti lavoratori dipendenti, autonomi, percettori Naspi e pensionati.

La restrizione rispetto al passato consisterà sulla modifica del range dell’ISEE. Mentre al Luglio rientravano tutti i cittadini avente un reddito compreso o inferiore ai 35 mila euro, il bonus una tantum di Novembre scenderà sulla soglia dei 20 mila. Questa il primissimo vincolo da superare per poter richiedere il bonus, al quale poi vengono aggiunti altre diramazioni in base allo status dell’utente. La data del versamento ad oggi però non è stata ancora specificata

Richiesta di bonus per lavoratori dipendenti

Per le persone attualmente impegnate in attività lavorative come dipendenti, tutelate da contratto, l’indennità è riconosciuta in modo automatico. Per quanto riguarda l’erogazione del bonus, sarà compito del datore di lavoro aggiungerla alla prossima busta paga. Il vincolo aggiuntivo per questa classe richiede di possedere un imponibile per la mensilità di novembre che non superi i 1.538 euro.

Richiesta di bonus per collaboratori domestici e cococo

Differenti le modalità di richiesta e i vincoli restrittivi per i collaboratori domestici e i co.co.co (collaborazione coordinati e continuativa). Per i primi il bonus sarà corrisposto automaticamente dall’Inps, mentre per i secondi è richiesto un reddito inferiore o pari a 20 mila euro nel 2021. Rientrano in questa particolare categoria anche i lavoratori stagionali, ai quali è richiesto di aver ottenuto un complessivo di 50 giornate lavorative per l’ottenimento del bonus.

Richiesta di bonus per pensionati

Per quanto riguarda i pensionati non ci sarà alcun problema. Tutti i titolari di trattamento previdenziale o sociale, invalidità, accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, potranno ottenere il bonus 150 euro direttamente in aggiunta una tantum sulla propria pensione con l’assegno di Novembre.