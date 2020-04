Il Governo accelera sul “Decreto Aprile”, definito il più imponente dai tempi del dopoguerra. Il bonus di 800 euro è pronto ad essere varato

“Una manovra espansiva e mai vista dal dopoguerra ad oggi“. Così il Ministro dell’Economia Gualtieri ha definito in Parlamento il “Decreto Aprile”, con il Governo al lavoro per dare l’accelerata finale e varare il provvedimento il prima possibile, anche entro giovedì. Come riporta “gds.it”, bonus automatici e in massimo 24 ore per gli autonomi, niente Iva sulle mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale per tutto il 2020, aiuti alle famiglie e risorse a fondo perduto per le Pmi sono i punti fondamentali del nuovo Decreto.

Non mancano i problemi e le questioni che causano ancora divisioni all’interno della maggioranza di Governo. Gli Enti locali chiedono maggiori risorse e questo sarà un nodo cruciale da sciogliere soprattutto se sarà delegato a loro il compito di fornire gli aiuti previsti dal provvedimento. Resta da sciogliere anche il nodo del rientro a lavoro dei genitori, con i figli costretti a casa almeno fino a settembre. Bonus baby-sitter e congedi speciali non sono stati giudicati sufficienti da alcuni degli stessi membri del Governo.

Tra gli altri provvedimenti, 15 miliardi per le imprese tra riduzione degli oneri fissi per le bollette elettriche, credito di imposta per gli affitti che sarà esteso, 8 miliardi per ristori a fondo perduto fino a 5mila euro che potrebbero arrivare tramite Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente di 1,6 milioni di microaziende sotto i 10 dipendenti.

