Via libera alle riaperture differenziate Regione per Regione da parte del Governo. Dal 18 Maggio valgono i contagi su base territoriale

“Chi sbaglia si assumerà la responsabilità dell’aggravamento della condizione sanitaria del proprio territorio” è l’avvertimento del Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Il Governo sembra infatti aver maturato l’idea di andare avanti con le riaperture differenziate Regione per Regione ma avverte che non saranno tollerati e perdonati comportamenti irresponsabili e troppo rischiosi. “Siamo davanti a delle operazioni irresponsabili. Chi apre alcune attività se ne assumerà la responsabilità di fronte ai cittadini. E non sarà una responsabilità solo sanitaria, ma anche penale, civile ed economica” spiegava ieri una fonte vicina a Palazzo Chigi.

Dal prossimo 18 Maggio si terranno in conto solo i contagi su base territoriale, a seconda della curva epidemiologica che ci sarà nelle varie regioni. L’Esecutivo ha pensato anche ad un allentamento più importante delle misure di lockdown ma alla fine, per evitare eccessivi passi avanti da parte di alcune Regioni, ha optato per un approccio graduale. Regioni come Lombardia e Piemonte, ancora in piena crisi Coronavirus, non possono permettersi un allentamento della tensione e il Governo ha voluto evitare l’isolamento di queste Regioni. “Il dialogo resta, ma noi comunque prepariamo una nostra legge. Il governo continuerà ad indicare la rotta alle Regioni” conclude Boccia.

