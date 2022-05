Bonus Internet veloce: voucher da 300 euro senza limiti di Isee

In arrivo il bonus internet veloce, un voucher per le famiglie italiane che punta a diffondere sul territorio Internet ultra-veloce. La misura è stata annunciata da Infratel, società gestita dal ministero dello Sviluppo economico, e si colloca nel solco delle agevolazioni erogate allo scopo di attivare dei servizi di rete ad almeno 30 Mbps di velocità in download, mentre altri aiuti sono rivolti a facilitare la dotazione di immobili con reti di cablaggio verticali e a promuovere servizi digitali come Spid, Pec e cloud.

Il bonus internet veloce sarà erogato senza limitazione Isee. La proposta, ancora al vaglio, dovrebbe prevedere un’erogazione di un voucher dal valore di 300 euro che dovrà essere rivolto. all’attivazione di servizi ad almeno 30 Mbps di velocità massima in download, realizzati con qualsiasi tecnologia disponibile. Il programma sarà sarà presentato e notificato alla Commissione europea, prima di essere disciplinato con un apposito decreto del Mise.

Il voucher sarà erogato sotto forma di sconto sul prezzo di attivazione, se presente, o sull’importo dei canoni di erogazione del servizio e comprenderà anche la fornitura dei relativi apparati elettronici. A beneficiare della misura saranno le famiglie che risiedono in Italia e risultano sprovviste di servizi di connettività o che li hanno ma sono al di sotto delle prestazioni che si intende raggiungere. Se un nucleo familiare ha già sottoscritto un contratto, ancora attivo, ad almeno 30 Mbps di velocità massima in download non può avere a disposizione il voucher. La norma, inoltre, prevede che venga riconosciuto un solo contributo per ogni famiglia.