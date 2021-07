Quest’anno molto probabilmente il bonus vacanze non sarà rinnovato, ecco cosa cambia per chi è già in possesso del voucher

Il Governo Draghi non ha parlato di prorogare le richieste del bonus vacanze per l’anno 2021, il sussidio potrebbe essere infatti eliminato. Questo perché l’agevolazione introdotta nel 2020 non sembrerebbe aver avuto il successo sperato e, soprattutto, non avrebbe affatto incentivato il turismo nel nostro Paese. Sia perché molte strutture ricettive hanno deciso di non accettare il bonus vacanze per le prenotazioni dello scorso anno, sia perché anche coloro che avevano richiesto il bonus non lo hanno utilizzato.

Potrebbe interessarti:

Qualora il bonus vacanze non verrà rinnovato resta comunque ferma la possibilità per chi lo ha richiesto nel 2020 di usufruire del voucher, chi lo possiede infatti potrà spenderlo come meglio crede. Il termine ultimo per utilizzare il bonus è fissato al 31 dicembre 2021. Per coloro i quali invece non ne hanno fatto richiesta durante lo scorso anno, in caso di sospensione, non potranno richiederlo in vista dell’estate 2021.

Come fruire del voucher già in possesso

Il bonus vacanze 2021 prevede uno sconto, suddiviso come segue: un primo 80% della cifra spettante viene direttamente scontato, in quanto l’albergatore lo sottrarrà all’importo totale del soggiorno o servizio acquistato dal titolare del bonus. Ciò che resta del bonus, ovvero il 20% della cifra spettante, verrà restituito tramite la dichiarazione dei redditi, in forma di detrazione di imposta.

È dunque necessario, prima di procedere alla prenotazione ed al soggiorno, verificare in anticipo se la struttura accetterà o meno il voucher del bonus vacanze 2021 al momento del saldo. Le strutture ricettive non hanno infatti alcun obbligo: chi deciderà di accettare il voucher, comunque, verrà rimborsato in forma di credito di imposta.

Le strutture ammesse sono: alberghi, villaggi turistici, resort, motel, aparthotel, pensioni e ostelli, rifugi, colonie, case vacanze, b&b, bungalow e cottage.