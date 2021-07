Secondo la testata francese, il club parigino starebbe preparando l’assalto per Paul Pogba, in scadenza con lo United nel 2022

A Parigi non sembra esserci mai fine allo sfarzo. Sotto la torre Eiffel pare esserci una vera miniera d’oro, o quasi. Perché il presidente del Nasser Al-Khelaïfi ha una disponibilità economica inimmaginabile, e può garantirsi qualsiasi giocatore lui voglia. Questa sessione di mercato ne è l’esempio: Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi. È vero si che i primi tre sono acquisti a parametri zero, ma tra commissioni, bonus alla firma e l’acquisto dell’ormai ex laterale Inter, il PSG ha speso molto più di 100 mln già ad inizio Luglio. Cifre che post pandemia sembrano impossibili anche agli altri top club europei, ma non ai parigini. E sembrerebbe che a questa lista di trasferimenti faraonici possa addirittura aggiungersi anche Paul Pogba.

È l’Equipe a lanciare l’indiscrezione: pare che Leonardo stia provando a piazzare il colpo sull’ex Juventus. I rapporti tra Pogba ed lo United sono incrinati già da tempo, e il mancato rinnovo del contratto è un chiaro segnale della situazione attuale a Manchester. Il legame che lega il francese ai Red Devils scadrà a Giugno 2022, data che permette un abbassamento notevole del prezzo sul suo cartellino.

Ed è su questo che il PSG cercherà di puntare, per creare insieme a Verratti e al neo acquisto Wijnaldum un centrocampo da sogno, per una squadra che ha acquistato un top player per ogni reparto.