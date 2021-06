Dopo Wijnaldum e Donnarumma, il Paris Saint Germain è vicino a chiudere anche per Hakimi per una somma intorno ai 70 milioni di euro

Il mercato del Paris Saint Germain non accenna minimamente a fermarsi e dopo l’arrivo di Wijnaldum e Donnarumma a parametro zero, Leonardo è ad un passo dal chiudere la trattativa con l’Inter per l’ingaggio di Hakimi per una cifra di 70 milioni di euro bonus compresi.

L’esterno nerazzurro, pedina fondamentale dell’Inter di Conte, era l’agnello sacrificale designato per risanare le casse della società neo campione d’Italia. Una ricca plusvalenza per dare una boccata d’ossigeno a Suning e per poter programmare con più tranquillità la prossima stagione con il nuovo tecnico Simone Inzaghi.

Nelle scorse ore, infatti, il club parigino aveva avvisato dell’imminente offerta ufficiale l’esterno marocchino, corteggiato a lungo anche dal Chelsea campione d’Europa. Con 7 gol e 11 assist realizzati in questa stagione, il PSG si assicura uno degli esterni più forti al mondo, andando a rinforzare ancor di più una rosa già stellare.

Per il calciatore marocchino pronto un contratto da top player a 8 milioni netti a stagione più 2 di bonus facilmente raggiungibili. L’Inter dovrà iniziare il casting per cercare l’eventuale sostituto, che molto difficilmente potrà emulare quanto ha fatto vedere Hakimi nel corso della stagione.