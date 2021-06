Il presidente federale Berelli avverte: “Conosceremo gli effetti dell’infezione giorno dopo giorno”. Tokyo 2020 a rischio per Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri, uno degli atleti di punta della spedizione azzurra a Tokyo 2020, rischia seriamente di saltare l’appuntamento olimpico. L’annuncio arriva direttamente dal presidente della Federnuoto Paolo Berelli: “Gregorio Paltrinieri è affetto da mononucleosi seppur avverta leggeri sintomi. Conosceremo gli effetti dell’infezione giorno dopo giorno“.

Paltrinieri, fresco dominatore dell’Europeo dove ha conquistato 3 ori (5km, 10km e 5km a squadre) e 2 argenti (800m e 1500m), è la punta di diamante di una delle squadre, quelle del nuoto, a cui più di tutte si chiederà di portare a casa quante più medaglie possibili. Il nuotatore romagnolo si presenta come il favorito d’obbligo sia in acque aperte che in vasca, dove è campione olimpico in carica nei 1500 metri stile libero.

Un vero e proprio “maratoneta dell’acqua” che ora si trova di fronte ad una delle sfide più difficile della sua carriera a poco più di un mese dall’inizio dell’olimpiade nipponica: “Siamo chiaramente dispiaciuti perché l’avvicinamento alle Olimpiadi proseguiva perfettamente – ha sottolineato Berelli – ma Paltrinieri è un campione fenomenale e lotterà fino all’ultimo metro per prendersi le medaglie che sogna a Tokyo“.

La marcia d’avvicinamento al grande appuntamento si è così complicata a poche bracciate dal traguardo, ma con la forza di volontà che lo contraddistingue siamo sicuri che le tenterà tutte per partecipare alla sua seconda Olimpiade e bissare i successi ottenuti agli scorsi Europei, per consacrarsi definitivamente come uno dei migliori atleti di sempre della storia azzurra.