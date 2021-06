Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese conferma la “notevole distanza” tra domanda e offerta per De Paul. L’Atletico si allontana

Come un fulmine a ciel sereno, questo potrebbe essere il paragone perfetto per descrive quello che sta accadendo in queste ore attorno a Rodrigo De Paul. Il “tuttocampista” argentino, impegnato in Copa America, non è più così sicuro di vestire la maglia dei Colchoneros la prossima stagione.

Potrebbe interessarti:

A sganciare la “bomba” di mercato, che potrebbe sconvolgere i piani di diverse società in Italia e non solo, è stato Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, che intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto intuire che l’accordo tra i friulani e l’Atletico Madrid, dato per certo nelle scorse settimane, non è così vicino quanto tutti raccontano.

“Le trattative ci sono e quella con l’Atletico Madrid è una delle più avanzate, ma le distanze sono ancora notevoli. Restano in ballo altri club, sono tante le società che lo vogliono. La trattativa non è ancora decollata”.

Con queste parole, Marino ha improvvisamente rimesso al centro del mercato uno dei calciatori più corteggiati d’Europa. L’offerta della squadra neo campione di Spagna resta ferma a 35 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibile, per un totale di 40. Ma l’Udinese, consapevole di poter tirare ancor di più la corda viste le tante offerte ricevute, frena e non sembra intenzionata ad accettare l’offerta.

Ora tutto torna “pericolosamente” in gioco e quei club, Milan e Napoli in Italia, che si erano tirati fuori visto l’accordo che sembrava imminente, potranno tornare alla carica per assicurarsi le prestazioni di uno dei centrocampisti più talentosi d’Europa.