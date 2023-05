Boom di cancellazioni su Netflix: ecco il perché

di Rita Milione

Negli ultimi giorni sono state tantissime le persone che hanno pubblicato gli screenshot di conferma della cancellazione dei loro abbonamenti a seguito della ricezione dell’avviso per impostare il nucleo familiare di Netflix. Si può dire che appena Netflix ha annunciato a tutti che ci sarebbe stata una stretta contro la condivisione delle password degli account, moltissimi utenti, amareggiati, hanno deciso di dirle addio. Per l’Azienda, l’account può essere condiviso, ma solo con il resto del nucleo familiare convivente. Quindi, amici o fratelli non conviventi devono sottoscriverne uno nuovo.

Ed allora gli abbonati hanno iniziato a farsi dei calcoli. Ciò che hanno scoperto era davvero poco conveniente a livello economico. Così, oltre a lamentarsi in maniera veemente sulle varie piattaforme social utilizzate, hanno iniziato ad agire per contrastare quanto deciso in maniera unilaterale. E l’unica azione possibile è eliminare la sottoscrizione dell’abbonamento.

Alcuni di questi raccontano di aver preso la decisione dopo 10 anni di abbonamento: “ora sono sposato ed i miei figli hanno case in nazioni diverse. Per questa ragione io avevo fatto l’upgrade al piano Premium. Netflix era fatto per essere conveniente, anche se costava di più rispetto ai contenuti mediocri che offre. Ora hanno raggiunto il limite” racconta, riprendendo delle segnalazioni che si sono lette anche sui social network italiani negli ultimi giorni.