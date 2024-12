Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro: domani il via alla V edizione

di Redazione ZON

Hackathon, intelligenza artificiale e opportunità per i giovani protagonisti della prima giornata

Tutto pronto per l’avvio della quinta edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro (BMFL), che si terrà da domani, martedì 3 dicembre, alla Giffoni Multimedia Valley. Promossa dalla Fondazione Super Sud e organizzata dal Gruppo Stratego in collaborazione con il Giffoni Innovation Hub, l’iniziativa si conferma come il più rilevante appuntamento nel Sud Italia dedicato alla formazione, all’orientamento e all’innovazione. Oltre 1000 studenti provenienti da tutta la Campania parteciperanno a questa tre giorni ricca di eventi e attività, con la presenza di 30 stand tra enti di formazione, agenzie per il lavoro e ITS.

Un ricco programma per la prima giornata della Borsa Mediterranea

La giornata inizierà alle 9:30 con i saluti introduttivi di Giovanni D’Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud, Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego, e Luca Tesauro, CEO del Giffoni Innovation Hub.

A seguire, dalle 9:45 alle 11:00, prenderanno la parola diverse figure istituzionali, tra cui Antonio Giuliano, Sindaco di Giffoni Valle Piana, Giovanni Guzzo, Vicepresidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Gallo, Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno, e Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania.

Talents for business

Uno dei momenti centrali della giornata sarà la presentazione e il lancio ufficiale dell’Hackathon “Talents for Business” Banca Campania Centro, in programma dalle 11:00 alle 12:00. L’Hackathon vedrà coinvolti 100 giovani talenti, pronti a mettersi alla prova su sfide aziendali reali presentate da tre importanti imprese: Mare Group, Greenverse e IsolaReflex.

L’introduzione sarà curata da Edoardo Gisolfi, coordinatore dell’Hackathon, con la partecipazione di Antonio Brando, Governatore del Distretto 2101 del Rotary International, e Vincenzo Iennaco, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno.

Intelligenza Artificiale: una nuova sfida per la formazione

A seguire, dalle 12:00 alle 13:00, il focus si sposterà sull’intelligenza artificiale con un talk intitolato “Intelligenza Artificiale: una nuova sfida per la formazione”, al quale interverranno Raffaele Sibilio (Università di Napoli Federico II), Antonio Capone (Direttore Sviluppo Lavoro) e Armida Filippelli.

Altre attività alla Borsa Mediterranea

Sempre in mattinata, dalle 11:00 alle 12:30, si terrà l’incontro “Gen.L – Generazione Legalità”, un innovativo videogioco educativo sulla legalità nel lavoro. L’iniziativa, curata da Giovanni Borgia (Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Salerno) e Danila D’Angelo (Consulente del Lavoro), è pensata per sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’etica e della legalità in ambito professionale.

Il programma dei prossimi giorni

La manifestazione proseguirà nei giorni successivi con un programma ricco di workshop, mostre, proiezioni e un contest video rivolto alle scuole. Un’opportunità imperdibile per studenti, giovani professionisti e aziende per creare sinergie, esplorare nuove possibilità e affrontare le sfide del futuro.

Per il programma completo e ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale: www.borsaformazionelavoro.it.