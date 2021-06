Sono in Botswana due dei diamanti più grandi al mondo: l’ultimo, da 1.098 carati è stato rinvenuto appena due settimane fa

Si trovano in Botswana due dei diamanti più grandi al mondo: l’ultimo da 1.098 carati, è stato rinvenuto appena due settimane fa dalla compagnia diamantifera Debswana, nata da una joint venture tra lo Stato dell’Africa Meridionale, leader nella produzione di preziosi, e il gigante minerario De Beers.

La scoperta è stata accolta con orgoglio, fervore e – possiamo immaginare – un comprensibile luccichio negli occhi (d’altronde un diamante è per sempre, figurarsi quando quello in questione è il terzo più grande al mondo) dal presidente Mokgweetsi Masisi.

Sul podio dei diamanti più grandi al mondo c’è anche il Lesedi La Rona: poco più grande di una palla da tennis, per un “tasso di preziosità” da 1.109 carati, esso è stato portato alla luce nel 2015, a Karowe una cittadina a nord-est del Botswana.

Entrambi questi preziosi, tuttavia, non scalfiscono il primato del Cullinan come diamante più grande al mondo: esso si fregia di ben 3.106 carati ed è stato trovato in Sudafrica nel 1905: quasi un cinquantennio dopo, per bocca di Marylin Monroe, i diamanti sono diventati I Migliori amici delle ragazze, nel film Gli Uomini Preferiscono le Bionde.