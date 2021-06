Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, è pronto a prorogare lo stato d’emergenza forse fino al 31 dicembre dell’anno in corso

Il Premier Mario Draghi è pronto a prorogare lo stato d’emergenza, forse addirittura fino alla fine dell’anno: l’idea che si sta facendo largo a Palazzo Chigi è quella di prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021. L’attuale scadenza è quella del 31 luglio, ma il Presidente del Consiglio dei Ministri pensa che l’emergenza sanitaria non finirà a luglio perché nel periodo estivo la campagna vaccinale sarà nel vivo più che mai, tanto che la previsione è quella di raggiungere l’80% della popolazione solamente a fine settembre.

Estendere lo stato d’emergenza garantirebbe anche la possibilità di ricorrere ai dpcm dove necessario, anche se ora il ricorso è ormai minimo: introdurre eventuali nuove restrizioni per contenere i contagi sarebbe più semplice, anche per i casi delle regole relative alla quarantena per chi torna dall’estero.

Non va inoltre sottovalutato il rischio derivante dalla variante indiana e la difficile ripartenza dopo l’estate, il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato ieri: “Dovremmo individuare una strada normativa per prolungare l’attività del Comitato tecnico-scientifico e della struttura del commissario Figliuolo”.

“L’emergenza sanitaria a luglio non sarà finita – spiegano da Palazzo Chigi – come è evidente. E non sarà conclusa neppure la fase più intensa della campagna vaccinale. In più, ci sarà da affrontare la situazione che seguirà alle vacanze estive e garantire una ripartenza ordinata e sicura a settembre-ottobre. Insomma, abbiamo davanti mesi complicati, senza contare che c’è il rischio delle varianti”.