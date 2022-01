Boxe, Gary Russell Jr affronta Magsayo: in ballo il titolo mondiale

Ormai manca davvero pochissimo all’acceso incontro di boxe tra Gary Russell Jr e Mark Magsayo. I due pugili si affronteranno Sabato 22 Gennaio presso il Borgata Hotel Casino di Atlantic City in New Jersey per la Cintura Mondiale dei Pesi Gallo WBC.

Per il pugile statunitense si tratta della sesta difesa del titolo (conquistato nel 2015 ai danni del messicano Jhonny Gonzalez). A due anni dall’infortunio si troverà costretto ad affrontare un avversario decisamente ostico: Magsayo vanta uno score di 23-0 di cui 16 vittorie per ko e, con l’età dalla sua (è di ben sei anni più giovane) venderà cara la pelle al campione in carica.

Boxe: l’analisi del match

Magsayo, scuola Pacquiao, è dotato di velocità e potenza fuori dal comune. Il suo stile è totalmente improntato sull’aggressività e sulla pressione asfissiante, tipico della scuola filippina.

Gary Russell Jr, dal suo canto, costruisce il suo stile sulla difesa e sulle schivate, risultando ben più evasivo dell’avversario. Questi due stili di pugilato tanto diversi sono spesso paragonati ma, quando viene a mancare il presupposto chiave dell’aggressività, solitamente è lo stile dell’“out boxer” a prevalere.

Se Magsayo riuscirà o meno a spuntarla dipenderà solo ed esclusivamente da lui e dalla sua fame di vittoria.