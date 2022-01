Australian Open, impresa di Berrettini: Alcaraz piegato al tiebreak del 5°

Impresa eccezionale da parte di Matteo Berrettini che vince contro Carlos Alcaraz ed approda agli ottavi di finale degli Australian Open. Il numero 7 del Ranking prevale al termine di una battaglia infinita da oltre 4 ore dove ha la meglio soltanto nel tiebreak del 5° set. Al turno successivo troverà il vincente della sfida tra Korda e Carreno Busta.

Doppio vantaggio ma Alcaraz rimonta

Rispetto a Vienna è tutta un’altra partita. Matteo parte forte, mettendo alle corde Alcaraz, costretto a cedere ben 4 game consecutivi nel 1° set che permettono all’azzurro di chiudere il primo parziale sul 6-2. La reazione dello spagnolo non arriva: anzi, il tennista romano va anche sopra di un break nel 2° ma si fa riprendere nell’ottavo game e viene trascinato al tiebreak. Qui però Berrettini è impeccabile: svolta il set a suo favore approfittando di un doppio fallo del 18enne di Murcia ma soprattutto con un rovescio pazzesco che gli vale il parziale di 6-1, prima di chiudere 7-3.

Da qui però inizia un’altra partita. Alcaraz appare più concentrato e sicuro dei propri colpi: dopo un equilibrio iniziale, Berrettini perde il servizio nel 9° gioco, rammaricandosi per una chance da 0-30 a favore nel game precedente non sfruttata. Così la testa di serie numero 31 del seeding riapre la sfida con il 6-4 che chiude il 3° set. Invece il 4° set è la fotocopia del 1° set ma a parti invertite: ad accusare il passaggio a vuoto è l’azzurro, il quale perde 4 game consecutivi e permette così ad Alcaraz di chiudere 6-2 e mandare la sfida al deciding-set.

Un altro momento cruciale della sfida arriva immediato: su un servizio di Alcaraz, Berrettini muove in modo innaturale la caviglia e si accascia al suolo. Dopo un paio di minuti in panchina però l’azzurro si riprende e torna in campo, annullando una palla break, rimanendo così a galla. Nonostante il servizio ballerino da entrambe le parti, si arriva fino al 6-5 per l’azzurro. Sul suo servizio però Alcaraz rischia di combinarla grossa: sbaglia uno smash facile e manda Berrettini al match point ma l’italiano non sfrutta la chance.

Il tiebreak della discordia

Dunque è il tiebreak (con traguardo a quota 10) a decidere questa emozionante sfida. Dopo un doppio mini-break da una parte e dall’altra, Berrettini si affida al servizio ma al primo cambio campo si arriva in perfetta parità (3-3). Il primo punto di rottura arriva dopo l’ennesimo duro scambio dove però è Alcaraz a capitolare, pertanto Berrettini arriva al nuovo cambio di campo in vantaggio 7-5, allungando poi sul +3, sfruttando il servizio.

Lo spagnolo crolla e cede nuovamente sulla propria battuta, mandando nuovamente l’azzurro a match point con 4 chance. Ma non serve neanche giocarla perché Alcaraz commette doppio fallo e dunque chiude la sfida con Berrettini che vince 10-5 ed approda agli ottavi di finale.