Jovanotti: fuori ora 5 remix per la sua “La Primavera”

Ogni nuovo lavoro di Lorenzo Jovanotti rappresenta un’occasione di festa per gli amanti del dancefloor e dopo il successo dei 26 remix de “Il Boom”, “La Primavera” – il nuovo singolo, tra i brani più trasmessi in radio dal giorno della sua release – esplode in cinque poderosi remix, disponibili da oggi, venerdì 21 gennaio, su tutte le piattaforme digitali per SBAM! Records.

SBAM! Records (@sbam_records) è la nuova etichetta, “la fabbrica del ballo”, il laboratorio musicale nato dalla collaborazione tra Jovanotti e i dj e produttori Ackeejuice Rockers, con l’obbiettivo di riportare al centro di tutto il dancefloor come luogo simbolo della vita insieme, ritmo, sudore e passione.

Da oggi sono disponibili cinque incredibili Remix de “La Primavera”, nati sulla scia dell’entusiasmo di cinque DJs producers artiste italiane che hanno accettato l’invito di SBAM! Records a rielaborare questo pezzo, stravolgendolo secondo il proprio gusto e in base al proprio stile in cinque magiche e sorprendenti versioni.

A spalancare le porte della primavera è l’afro beat metropolitano di Epoque, un’ondata di freschezza che intreccia e mixa stili e melodie dell’Africa centro-occidentale generando un fortissimo big-bang di colori; Beba & Rossella Essence si servono di un incantesimo baile funk per un viaggio a occhi chiusi che da Napoli passa per Torino e ci teletrasporta a Rio, nel bel mezzo di una festa senza precedenti; il pianeta unico di Georgia Mos è un campionario di good vibrations, house ed elettroniche che ci introducono nel mondo di Matisa, dove a notte fonda si continua a ballare; Margherita D’Aguì, tra sonorità techno drittissime ricamate dal produttore Dangeli, dà vita a un remix esplosivo che ci riporta alla libertà, al desiderio di un festival open-air, a quello che in questo momento ci manca di più: il dancefloor.

La SBAM! Records è avventurosa e piena di vita, irregolare, concentrata sulla ricerca del “ritmo”, e in fuga dalle nuove regole dettate dall’“algoritmo”. Punta dritto verso lo SBAM! Stage del Jova Beach Party, la prima occasione per portare dal vivo, in mezzo alla gente, questo selvatico e festoso progetto.

La Primavera, I Love you Baby, Un amore come il nostro, Tra me e te, Border jam sono, insieme a Il Boom, i primi “raggi” del Disco del sole, un oggetto volante non identificato, uno streaming ma soprattutto il flusso di brani scritti da Lorenzo a due anni e mezzo di distanza da La Nuova Era.

“La definizione di remix è un limite perché in alcuni casi si tratta proprio di nuove scritture della canzone, con aggiunta di testi e melodie, voci e interpretazioni.” – ha dichiarato Jovanotti – “È il nuovo modo di fare musica dopo la fine del supporto fisico che “fissava” gli elementi. Oggi si tratta di files immateriali, tutto è fluido e una canzone è la sua infinita possibilità di trasformarsi e viaggiare dentro ai nuovi s-formati espressivi. A volte le cose si manifestano prima di avere un nome che le definisce e oggi più che mai è così, quindi per me questi sono più che remix, sono primavere musicali, fioriture. Quando abbiamo lavorato al progetto de Il Boom arrivati alla data di uscita mi sono accorto che non c’era nessuna ragazza tra i producers e ho chiesto in giro se era per colpa nostra o perché si tratta ancora di un ambiente soprattutto maschile.

La risposta è arrivata in fretta, le cose – prosegue Jovanotti – si stanno muovendo rapide e in direzioni belle e varie. Il mondo della consolle sta sempre di più diventando un luogo aperto, così come sta succedendo dietro alle macchine con cui si fa musica negli studi di registrazione e con la banda della SBAM! RECORDS ci siamo, molto volentieri. Queste cinque primavere che escono venerdì raccontano questo e lo fanno nel modo che preferisco, lo mettono in scena, ne fanno musica.”