Oroscopo Branko, lunedì 22 luglio 2024: Cancro fragile

Le idee non vi mancano, dovete solo fare chiarezza nel vostro cuore. Lavoro? Siete sicuri di quello che fate e ora tutto procede a gonfie vele, senza tante difficoltà.

Cercate di seguire l’istinto perché sarà in grado di farvi uscire da una situazione difficile. Forse vi toccherà prendere delle decisioni importanti, quindi meglio mantenere la calma.

Gemelli

Cercate di prendervi del tempo per riflettere, per fare un viaggio dentro voi stessi. A volte, però, chiedere aiuto non è un male… Anzi, i consigli di chi vi sta vicino e vi vuole bene possono essere davvero preziosi.