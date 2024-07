Valentino Tafuri al Giffoni Food Show dedica una pizza speciale al 54° Giffoni Film Festival

di Redazione ZON

In occasione della 54esima edizione del Giffoni Film Festival, Valentino Tafuri, pizzaiolo dell’anno per la Guida Espresso 2020 ed esperto panificatore nel suo pizzificio 3Voglie di Battipaglia (Sa), domenica 21 luglio è stato del Giffoni Food Show per un workshop sulla panificazione. Durante l’incontro, Tafuri habavuto modo di spiegare ai Food Ambassador presenti, grande novità di questa edizione del GFF, passaggi, tecniche e dinamiche dell’arte della panificazione.

“Io stesso ho avuto modo di poter apprendere da grandi maestri l’arte di questo mestiere e sono oramai diversi anni che ho l’occasione di trasmettere il mio mestiere tramite docenze, consulenze ed i messaggi che i singoli ragazzi mi scrivono per venire da me per apprendere. Poter parlare e spiegare ai Food Ambassador del Giffoni Film Festival è stato per me motivo di orgoglio. I giovani hanno voglia di ascoltare e hanno voglia di apprendere più di quanto possiamo immaginare” ha dichiarato Valentino Tafuri dopo l’incontro con questa speciale categoria del Festival.

Per omaggiare la sua straordinaria presenza al Giffoni Food Show, inoltre, Tafuri ha deciso di dedicare una pizza speciale alla rassegna di cinema per ragazzi che ogni anno attrae giovani e meno giovani da tutto il mondo. Una pizza che in realtà è un omaggio al cinema, che vuole ricordare gli snack di cui sono ghiotte le nuove generazioni quando sono dinanzi il grande schermo: i pop corn. La sua pizza Giffoni 54, infatti, prevede una base di datterino giallo, pancetta, popcorn caramellati e paprika. Una nuova pizza che sarà presente straordinariamente nel menù della sua pizzeria 3Voglie di Battipaglia (Sa) per tutta la durata del Festival.