Brenda Song (London Tipton) e Macaulay Culkin (Kevin di Mamma ho perso l’Aereo) hanno avuto un figlio insieme

Brenda Song e Macaulay Culkin, dopo anni di convivenza hanno dato alla luce una bambina. L’annuncio ha lasciato senza parole moltissimi utenti del web che non erano a conoscenza della loro relazione. Chi infatti, non ha mai visto Zack e Cody al Grande Hotel o Mamma ho perso l’aereo? Quasi tutti almeno una volta nella vita abbiamo visto la simpatica serie tv o questo classico film della programmazione natalizia e quasi tutti abbiamo riconosciuto che i due neogenitori sono proprio protagonisti di questi due prodotti.

In particolare, lei era la bellissima e ricchissima London Tipton amica dei due gemelli al Grande Hotel, mentre lui è il povero Kevin che resta a casa da solo per Natale perché dimenticato dai suoi familiari. Dopo l’annuncio di ieri su Twitter il nome del personaggio interpretato da Brenda Song è anche salito in trends.

La bambina appena nata si chiama Dakota Song Culkin, nome scelto in onore della sorella di Macaulay morta nel 2008. Lui e Brenda invece, si sono conosciuti qualche anno fa durante le riprese di un film in Tailandia. Poco dopo hanno iniziato ad uscire insieme, per poi andare a convivere. Per costruire la loro famiglia hanno iniziato adottando diversi animali, tra cui ci sono tre gattini e un cagnolino.