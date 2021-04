Ignoti lanciano due bottiglie incendiarie a Brescia contro il centro vaccinale di Via Morelli. Sul posto presenti vigili del fuoco

Un evento assolutamente grave. A Brescia, due bottiglie incendiarie sono state lanciate all’alba contro il centro vaccinale di via Morelli. Le molotov non hanno causato feriti, ma hanno provocato danni ancora da quantificare i danni. Il centro finito sotto attacco aveva visto la luce con i fondi della raccolta “AiutiAMO Brescia“, avviata nel corso della prima ondata del COVID quando la pandemia colpì la città.

Sul posto nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 3 Aprile, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona. I militari indagano per ricostruire quanto accaduto: le telecamere di sicurezza installate in strada potrebbero avere ripreso gli autori del gesto. Il personale della scientifica dell’Arma sta esaminando la scena. Allertati anche gli agenti della polizia locale.

Stando alle prime informazioni, la seconda molotov avrebbe danneggiato il tendone adibito a sala mensa del centro vaccinale. Una parte della struttura è andata parzialmente bruciata. Nessun coinvolgimento invece per il personale e per il materiale sanitario. Ci ha pensato il presidente della Regione, Attilio Fontana, a condannare il gesto.

“Si tratta di un attacco ignobile. Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all’alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Fortunatamente non si registrano feriti e, non trovando nulla di infiammabile, l’incendio non si è propagato. Il centro è stato realizzato con i fondi della generosità bresciana, grazie all’iniziativa AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid. Le Forze dell’Ordine stanno ricostruendo quanto accaduto attraverso le telecamere di sicurezza per identificare i responsabili di questo gesto assurdo e malavitoso.” ha scritto sul profilo Facebook.