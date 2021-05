La serie tv Bridgerton torna con uno spinoff prodotto da Netflix che racconterà il passato della Regina Charlotte

Per i fan è stato primo amore: Bridgerton è la serie del momento. E i festeggiamenti possono essere doppi perché Shonda Rhimes, ha annunciato: “Siamo lieti – parole sue – di annunciare che dedicheremo ancora più attenzioni all’universo Bridgerton”. Cosa significa? Che oltre alla riconferma di altre due stagioni, l’autrice alza l’asticella creando un prequel che ambienterà la storia anni prime per raccontare le origini e la storia della Regina Charlotte.

Trama

Le protagoniste della storia prequel sono già molto familiari al pubblico della saga: si tratta della Regina Charlotte, di Lady Violet (mamma degli otto figli della storia principale) e Lady Danbury, una delle matrone più influenti dell’aristocrazia inglese. Il racconto, infatti, sarà ambientato ai tempi della loro gioventù quando, si presume, fossero tutte spensierate, innamorate e innocenti. Oggi guidano rispettivamente una nazione, una famiglia numerosa e un circolo sociale ambiziosissimo, ma un tempo saranno state piene di sogni, ma anche insicurezze che la Rhimes non vede l’ora di esplorare.

Anche senza la presenza “gossippara” di Lady Whistledown, le puntate in arrivo promettono comunque di mescolare costumi mozzafiato, love story proibite e molti, anzi moltissimi, bei giovanotti dell’alta società.

Bridgerton: dove eravamo rimasti

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questo delizioso progetto dai piaceri proibiti e dopo il rinnovo di Bridgerton per la stagione 3 e 4, continuano i ciak della seconda stagione dei Bridgerton, tutti focalizzati sulla ricerca della futura matrona di casa. Il figlio maggiore Anthony, a cui presta il volto l’affascinante e simpaticissimo Jonathan Bailey (già visto nel noir britannico Broadchurch, è in cerca di una degna consorte, ma non vuole coinvolgimenti sentimentali, o almeno questo ha detto alla sorella minore Daphne (Phoebe Dynevor), ma Cupido ha in serbo ben altro per lui.

Dalle prime immagini trapelate dal set a Londra si vede questo scapolo impenitente alle corse dei cavalli assieme al resto della famiglia e con accanto la new entry più attesa, Kate (Simone Ashley), che lui cerca d’impressionare per poter chiedere la mano della sorella Edwina (Charithra Chandran). Se solo fosse così semplice…