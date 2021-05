All’Olimpico Roma-Lazio si sfidano nel derby valido per il 37° turno della Serie A. Le probabili formazioni e dove vedere il match

Questa sera Roma-Lazio si sfidano nel 176° derby della Capitale. All’andata i biancocelesti si imposero con un netto 3-0. Sarà l’ultimo derby per Fonseca come tecnico dei giallorossi, dato che il prossimo anno sulla panchina della Roma ci sarà Mourinho. Entrambe le squadre sono ancora in lotta per l’Europa. I giallorossi devono difendere il 7° posto dal Sassuolo, la Lazio spera ancora di poter arrivare in Champions League.

Il fischio d’inizio del match è atteso per le ore 20:45, e verrà trasmesso su Dazn e Dazn1.

Le probabili formazioni

QUI ROMA- In porta rientra Mirante, difesa a quattro con Mancini e Ibanez centrali e Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce. Centrocampo a due con Villar e Cristante, in avanti confermati Mkhitaryan e Pellegrini con El Shaarawy favorito su Pedro. Davanti Mayoral potrebbe partire titolare al posto di Dzeko.

QUI LAZIO- Buone notizie per i biancocelesti, che ritrovano Milinkovic-Savic a centrocampo, con Luis Alberto e Lucas Leiva. In difesa Marusic, Acerbi e Radu, Lazzari e Lulic sulle fasce. Davanti la coppia Immobile-Correa.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Villar; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.