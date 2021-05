La sorella di Tommaso Zorzi, la 23enne influencer Gaia Zorzi ha dichiarato sui social di essere bisex

Gaia Zorzi, influencer di 23 anni nonché sorella minore di Tommaso, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e attuale opinionista de L’Isola dei Famosi, nelle scorse ore su Twitter ha fatto coming out, spiazzando tutti, fratello compreso.

“È un buon momento per dirvi che sono bisessuale“, ha scritto la giovane, innescando immediatamente la reazione del fratello che, sempre sul social dei cinguettii, ha twittato: “Felice per te e ora prendi il meglio da entrambi i mondi”. Pare infatti che Tommy non fosse al corrente del ‘duplice’ orientamento di Gaia. Insomma, l’effetto sorpresa ha coinvolto sia i fan sia l’influencer milanese.

Dopo questo piccolo scoop, la piccola influencer potrà farsi strada nel mondo dello spettacolo. Sembrerebbe che Alfonso Signorini abbia messo gli occhi su di lei per averla nel cast del Grande Fratello Vip 6. Lo stesso direttore di Chi Magazine, in tempi non sospetti, ha dichiarato di essere assolutamente favorevole all’ingresso della 23enne nella Casa più spiata d’Italia. Unico intoppo, non da poco, è la volontà della ragazza che per ora non sembrerebbe intenzionata a cimentarsi in una simile avventura televisiva. Spazio e tempo per una trattativa e per farle cambiare idea ce ne sono. Non resta che attendere e vedere come evolve la faccenda.