Bruno Vespa, morto a 64 anni il fratello Stefano

Giornalista come il fratello, Stefano Vespa era un giornalista; ha lavorato per 23 anni a “Il Tempo” per poi approdare a “Panorama” dove è rimasto fino al 2015: il ricordo di Mulè

Nel pomeriggio di martedì 8 Marzo 2022, è morto all’età di 64 anni Stefano Vespa, fratello del più noto Bruno, giornalista e conduttore di “Porta a Porta”, programma di approfondimento in onda nella seconda serata di RaiUno dal martedì al giovedì.

Come il fratello anche Stefano Vespa, nato a L’Aquila nel 1957 e laureato in Giurisprudenza, era un giornalista e aveva iniziato la sua carriera da cronista presso il quotidiano Il Tempo dove, per ben 23 anni, si è occupato di cronaca e politica.

In seguito è entrato nella redazione del settimanale Panorama, dove è rimasto fino al 2015 come caporedattore per la redazione romana.

Qui Stefano Vespa ha conosciuto Giorgio Mulè, all’epoca direttore di “Panorama” e oggi sottosegretario alla Difesa, che così lo ricorda: “Nonostante l’età e l’esperienza, il suo approccio era sempre quello del cronista: scrupoloso, attento al dettaglio. Era precisissimo, Stefano (…) Era un gentiluomo nei modi e un galantuomo nella professione. Era dolce, sensibile, riservato. Lo piango e mi stringo nel dolore ai suoi familiari e a chi gli volle bene”