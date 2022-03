Oroscopo Branko di Mercoledì 9 Marzo 2022: Cancro romantico

Avete questa ottima capacità comunicativa anche grazie alla Luna nel segno che vi aiuta nelle discussioni lavorative. Non lasciate le cose a metà.

Amici dei Gemelli quando nasce il primo quarto di Luna, allora significa che la Luna è in quadratura con il Sole ma nella vita amorosa questa quadratura può provocare tensioni. Allo stesso tempo aumenta la passione.

Amici del Cancro questo è il giorno giusto per tirare fuori la parte romantica del vostro carattere. Vi dovete preparare per questa Luna crescente, riunite la famiglia. Venere risveglia il vostro desiderio.

Amici del Leone ci sarà un miglioramento nella professione, incontri propiziati da una Luna generosa. Il cielo diventa improvvisamente come uno stadio in cui si gioca una partita di serie A.

Bilancia

Luna splende oggi felice in un segno lontano ma amico, Gemelli. Molti dei vostri sogni sono in attesa di vedere realizzazione e questo è un altro giorno che vi aiuta a fare un passo in avanti.