La corsa al Mondiale per l’Italia di Mancini continua e passa per la Bulgaria. Le assenze importanti negli azzurri non spaventano il mister

Continua la cavalcata al Mondiale per gli azzurri. L’Italia, reduce dalla convincente vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord affronterà questa sera la Bulgaria. Il match è in programma alle ore 20.45 al Vasil Levski National Stadium di Sofia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 1.

QUI BULGARIA – Mister Petrov conferma Iliev tra i pali. La linea difensiva scelta per il match sarà composta dal trio Dimov, Antov e Bozhikov. A centrocampo spazio a Cicinho e Tretanov sugli esterni, con Malinov, Kostadinov e Chochev in mediana. Galabinov e Despodov avranno il compito di sorreggere l’attacco.

QUI ITALIA – Con Donnarumma sicuro tra i pali mister Mancini conferma quasi totalmente la linea difensiva vista contro l’Irlanda del Nord. Florenzi e Spinazzola saranno i laterali bassi, Bonucci e Acerbi i centrali. Contro la Bulgaria spazio a Barella e Sensi a centrocampo. Conferma per Verratti. In attacco ritrovano il posto Chiesa e Belotti, con Insigne sicuro del posto.

Probabili formazioni

BULGARIA (3-5-2): Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Malinov, Kostadinov, Chochev, Tsetanov; Galabinov, Despodov.

ALL.: Petrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

ALL.: Mancini.

ARBITRO: Vincic (Slovenia).