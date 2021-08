Bullismo, anche i vip ne sono vittime: la storia di Lady Gaga

Bullismo, anche i vip soffrono: la storia di Lady Gaga ha lasciato tutti a bocca aperta. “Mi buttavano nel cassonetto…”, svela la cantante

BULLISMO, LADY GAGA SCHOCK: “MI BUTTAVANO NEL CASSONETTO”- Incredibile la storia raccontata da Lady Gaga, vittima di bullismo durante la sua difficile infanzia. La cantante, secondo quanto riportano anche i colleghi di “notiziemusica.it”, ha confessato i tristi episodi che l’hanno segnata nel corso della presentazione del suo nuovo libro, Channel Kindness, Hope, Kind, Love, Gaga.

Ecco le sorprendenti parole di Lady Gaga, che ha raccontato gli atti di bullismo subiti in passato: “Quando ero ragazzina sono stata spesso vittima dei bulli“, dichiara la cantante: “Alcuni di loro mi prendevano e mi buttavano nel cassonetto. Mi dicevano che quello era il posto a cui appartenevo e che io ero spazzatura“.

La super star ha poi così proseguito: “C’erano delle ragazze della mia scuola che ridevano, alcune di loro erano mie amiche. Per me è stata molto dura. Non sapevo come difendermi senza sentirmi in imbarazzo“. Oggi Lady Gaga si è messa alle spalle le grandissime sofferenze che ha provato a scuola, ma la ferita causata dai bulli si fa ancora sentire.

Tuttavia, pur essendo stata vittima di bullismo, l’artista ha reagito in maniera esemplare ed encomiabile. Ora è una star internazionale, amata da tantissime persone, anche in Italia. Dal bullismo si può uscire: proprio questo è il messaggio che ha voluto lanciare Lady Gaga, raccontando la sua storia a tutto il mondo. Bisogna reagire e sapersi accettare, capire quanto si vale e dimostrarlo. E soprattutto non bisogna mai smettere di credere in se stessi: è questa la chiave per uscire dal tunnel e crescere fortificandosi anche grazie alle esperienze negative.

