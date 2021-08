Trabzonspor-Roma, Mourinho all’esordio ufficiale: le probabili formazioni

Nell’andata dei playoff di Conference League si affrontano Trabzonspor-Roma: Mourinho pronto all’esordio ufficiale sulla panchina giallorossa. Le probabili formazioni

Allo Stadio Şenol Güneş di Trebisonda, Trabzonspor-Roma si apprestano ad affrontarsi nell’andata del turno decisivo dei playoff di Conference League. Si tratta dell’esordio in gare ufficiali di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa dopo il pre-campionato.

Il tecnico portoghese vuole partire col piede giusto e vuole subito mettere in discesa la strada verso la qualificazione alla fase a gironi del terzo torneo europeo. Dopo un’importante precampionato, adesso è il momento di mettere in atto quanto appreso dai calciatori della Roma nel ritiro, pronti a riscattare la scorsa stagione deludente.

Di fronte ci sarà il Trabzonspor di Avci che vanta la presenza di ex romanisti come Bruno Peres e Gervinho oltre ad Hamsik e Cornelius, vecchie conoscenze del calcio italiano. I turchi hanno già affrontato un turno preliminare in Conference League ed hanno superato solo ai calci di rigore il Molde, vincendo la lotteria in Norvegia nella gara di ritorno dopo la parità nei 120′ regolamentari.

Fischio d’inizio del match fissato alle ore 19:30 con diretta tv su Sky Sport Football (ch. 203).

QUI ROMA – Mourinho non può contare su Smalling (infortunato) e l’ultimo arrivato Abraham (non disponibile) oltre al lungodegente Spinazzola. La formazione è praticamente fatta per lo Special One: Ibanez farà coppia con Mancini davanti a Rui Patricio con Karsdorp e Vina sulle fasce. In mezzo la coppia Cristante-Veretout mentre la trequarti vedrà Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy dall’inizio con Pellegrini pronto a subentrare. L’unica punta sarà Shomurodov, preferito a Borja Mayoral.

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar lè, Hugo, Bruno Peres; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. – All. Avci.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov. – All. Mourinho.

Arbitro: Jung.