Bullismo, Christian Stefanelli e Calma svelano il loro passato difficile: ecco le dichiarazioni del cantante e del ballerino a Verissimo

BULLISMO: LE PAROLE DI CHRISTIAN E CALMA- Ospiti di Verissimo, celebre trasmissione di Silvia Toffanin, in onda ogni weekend su Canale 5, Christian Stefanelli e Marco Barbieri, meglio noto al pubblico come Calma (acronimo di C’è ancora la mia anima), hanno svelato di aver vissuto un passato molto difficile, segnato dal bullismo. Dopo essere stati eliminati dal Talent Show di Maria De Filippi, sono arrivate le dichiarazioni dell’ex allievo di Todaro e del cantante di Rudy Zerbi.

Calma ha svelato: “Avevo 11 anni e a scuola andavo molto bene, i miei genitori mi seguivano e io ci tenevo molto. Ero visto come un secchione e preso di mira, c’era perfino un compagno di classe con cui studiavo spesso che però non mi perdonava l’andare così bene a scuola. Una volta mi ha addirittura sputato nelle scarpe, quella scena e quella cattiveria così gratuita e insensata mi hanno segnato e quello che subiamo con il bullismo, forse lo capiamo solo dopo e nel corso degli anni quelle esperienze ti segnano, te le porti sempre dietro”.

Christian ha invece detto: “Sin da piccolissimo, facevo danza classica e questo scatenava prese in giro. Mi dicevano che ero gay, quando ero piccolo era considerato un insulto e in quel momento avevo addirittura smesso di fare danza classica. Avevo abbandonato quella passione per gli insulti, ma le battute e le frasi pesanti continuavano ad arrivare, è stato davvero brutto”. Ora i due sono artisti super popolari: Christian è amatissimo dal pubblico e si è ricongiunto col suo grande amico Mattia. Calma invece continua ad accumulare ascolti su Spotify col suo splendido inedito “Routine”: a loro vanno i nostri migliori auguri per le rispettive carriere e i complimenti per aver superato il tunnel del bullismo!

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie. Continua a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Lascia un mi piace cliccando qui.

Ti potrebbe interessare anche questa notizia: “Firenze si schiera contro il bullismo: ecco il progetto per prevenire il fenomeno”. Clicca qui.