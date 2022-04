Primark, apre oggi lo store di Milano

Nel cuore della capitale italiana della moda, apre oggi un maestoso store Primark tra abbigliamento sostenibile e prodotti beauty cruelty-free

Il 6 Aprile 2022 resterà una data storica per Milano: apre oggi infatti, nel cuore della capitale italiana della moda (via Torino,45) il primo store Primark ubicato all’ombra della madunina, terzo in Lombardia dopo le aperture di Arese e Rozzano.

Lo store, maestoso su otto piani (di cui cinque dedicati alla vendita e tre al quartier generale), si pone come un avamposto di sostenibilità e inclusione: tutti i piani sono infatti privi di barriere architettoniche e i bagni sono “all gender”.

All’inaugurazione di oggi, per salutare la quale è stato adibito un vero e proprio red carpet (nei toni però del blu che richiamano i colori del marchio) è atteso anche Beppe Sala: la città di Milano, nella persona del Sindaco, e Luca Ciuffreda, head of Primark per l’Italia, presenteranno un progetto rivolto alle donne vittime di violenza, che tramite un’associazione attiva sul territorio, permetterà a 30 di loro di seguire corsi di formazione e trovare poi un lavoro che le renda economicamente autonome.

Il nuovo store Primark di Milano, che fa dei prezzi bassi e della produzione sostenibile in cotone organico o fibre riciclate il suo core business, darà lavoro a circa 250 persone di tutte le nazionalità, ed entro la fine del 2022 conta di impiegare almeno altre 3.500 persone, nei cinque punti vendita del colosso irlandese che saranno aperti in diverse parti di Italia.

Non solo abbigliamento: Primark Milano, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00, avrà anche prodotti beauty (rigorosamente non testati su animali), oggetti per la casa e giocattoli per i nostri amici a quattro zampe.