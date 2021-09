Bullismo, Elisa Toffoli svela: “Sono stata picchiata, la musica mi ha salvata”

Bullismo, Elisa Toffoli racconta il suo passato difficile: “Io picchiata da bambina. La musica mi ha salvata. Non era semplice comunicare…”

BULLISMO, ELISA TOFFOLI RACCONTA LA SUA STORIA: “SONO STATA PICCHIATA”- Ospite a Radio Rue, Elisa Toffoli, famosa cantante italiana amata da milioni di persone, ha parlato dei suoi esordi, dei suoi brani più ascoltati, ma anche del suo passato difficile. In particolare, l’artista ha rivelato di essere stata vittima di bullismo. Ecco le sue dichiarazioni: “Alle elementari due compagni mi bullizzavano praticamente tutti i giorni. Capita spesso a chi è sensibile e vive un po’ nel proprio mondo. Io poi ero anche molto emotiva e super pacifica. Non mi era semplice comunicare con gli altri“.

La musica ha giocato un ruolo chiave. Elisa spiega: “La musica mi ha salvata da bambina. Ho iniziato a scrivere molto presto e per me era più facile esprimermi così piuttosto che parlare”. Nonostante ora sia una super cantante, popolare in Italia e all’estero, la Toffoli ricorda sempre con immenso dispiacere quel periodo storico della sua vita. Elisa ha deciso di raccontare la sua esperienza per aiutare tutti coloro che sono finiti nel tunnel del bullismo. Il suo è sicuramente un bel gesto. Lei è l’esempio lampante di come una passione, un modo diverso magari di comunicare ed esprimersi, possa salvarti dai bulli. Sicuramente, ciascuno di noi ha un qualcosa con cui “evade” e riesce a trovare il suo “posto nel mondo”. Bisogna solo capire cos’è e coltivarlo..

