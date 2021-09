Uomini e Donne, anticipazioni 24 settembre 2021

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Venerdì 24 settembre si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

La protagonista, come riporta IlVicolodelleNews, sarà Ida Platano che è molto contenta della sua conoscenza con Marcello. I due sono usciti insieme e sono stati nella stanza d’albergo a parlare per ore, per poi baciarsi. L’unica cosa che ha fatto rammaricare la dama è che mentre stavano chiacchierando e lei gli stava accarezzando i capelli, lui si è addormentato. Il cavaliere cerca di giustificarsi molto sinceramente dicendo che è stanchissimo dato che sono 4 giorni che fa avanti ed indietro per le registrazioni senza riposare, ma è assolutamente interessato a lei.

Ci sarà un momento lite tra Gianni e Stefano. Quest’ultimo è uscito ultimamente con una dama molto bella ma in trasmissione ha iniziato a ”denigrarla” tanto che Gianni ha deciso di intervenire, in difesa della signora. L’opinionista ha rinfacciato al cavaliere la sua ”usanza” di parlare male delle donne con cui esce, svelando spesso particolari intimi che magari le signore non vorrebbero far sapere.