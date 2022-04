Bullismo: la storia di Matty il Biondo lascia tutti senza parole. Ecco le parole dello YouTuber: “Ho usato YouTube per combattere il fenomeno”

BULLISMO: LE DICHIARAZIONI DI MATTY IL BIONDO– Divenuto famoso su YouTube grazie alle sue dirette, Matty il Biondo rivela che all’origine del suo progetto ci sono delle sofferenze che ha patito in passato. Matty ha raccontato la sua storia ai microfoni della trasmissione Via Delle Storie, in onda su Rai 1. Il giovane Youtuber ha svelato che i primi video pubblicati nascono da un periodo in cui era vittima di bullismo.

Ecco le parole di Matty il Biondo: “Era il 2019, avevo 10 anni. I video servivano, oltre che per svagarmi, per tentare di essere rispettato, perché prima venivo visto come la persona che poteva essere picchiata facilmente”. E ancora: “Un paio di mesi prima di iniziare a fare i video andai in villa con i miei amici, a un certo punto arriva a un ragazzo più grande di me e mi spinge nella pozza d’acqua. Scoppiai a piangere, perché era una cosa veramente brutta“.

Matty il Biondo ha poi così proseguito: “Ero chiuso in casa senza fare niente, mi chiedevo ‘cos’ha questo corpo, sono troppo grasso?’, non avevo un futuro certo. Allora decisi di intraprendere questo percorso della telecamera. Ho usato YouTube e i video per combattere il bullismo“.

SUI 100.000 ISCRITTI AL SUO CANALE YOUTUBE: “Per me rappresenta un traguardo“. Tuttavia, secondo Matty “c’è un mondo brutto fatto di persone che ti usano durante la popolarità e poi ti buttano nel dimenticatoio“.

Infine, Matty il biondo svela i suoi piani per il futuro. Ecco le sue parole, riportate anche dai colleghi di Fanpage: “Ho deciso di fermarmi un po’ e ho capito crescendo che YouTube non potrà mai essere una fonte di studio. Mi può dare la fama, ma bisogna studiare e acquisire delle competenze corrette e significative. Voglio diventare un attore da grande. Ho il talento di entrare nel teatro e di parlare liberamente, di non avere una trama impostata, di non leggere un copione“. Insomma, oggi Matty ha sconfitto il bullismo e ha già le idee chiare per il suo futuro. Gli auguriamo di realizzare ogni suo obiettivo.

