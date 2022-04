Guerra Russia-Ucraina, gli aggiornamenti sul conflitto

Al 46 esimo giorno dall’inizio della guerra tra Ucraina e Russia, le ultime e terrificanti notizie arrivano dalla città di Bucha, a nord ovest della città di Kiev.

A parlare dei crimini che si stanno commettendo nella località, il sindaco Anatoly Fedoruk, il quale è stato intervistato alla tv ucraina Dw. Si parla di circa 320 civili uccisi, ma sembra che il numero sia destinato ancora a salire. Sul posto per il ritrovamento dei corpi stanno intervenendo specialisti forensi, agenti delle forze dell’ordine. I corpi sono stati seppelliti nei parchi, nelle piazze e nelle tenute, lì dove era possibile per evitare che potessero andare in decomposizione per ulteriori agenti esterni.

Nel frattempo la Russia, per mano del ministro degli esteri Maria Zakharova, si è espressa contraria alla presa di posizione dell’Italia contro la Russia, poichè ha dimenticato quando in passato gli è stata tesa una mano. Ora invece l’attuale leadership, secondo il ministero degli esteri russo, ha dimenticato e spinge fortemente su un contrasto alla Russia, senza comprendere la genesi di questa crisi.

Il Premier ucraino Zelensky sostiene invece che le sanzioni alla Russia ancora non siano abbastanza, mentre dalle ultime dichiarazioni si vocifera che l’Ucraina, con il sostegno militare di alcuni dei paesi della Nato, possa ancora vincere la guerra.