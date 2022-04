Chiedimi se sono felice: il nuovo progetto per prevenire bullismo e omofobia. Ecco di cosa si tratta, dove e quando si svolge: le info

CHIEDIMI SE SONO FELICE: IL NUOVO PROGETTO PER PREVENIRE BULLISMO, OMOFOBIA E VIOLENZE DI GENERE– Venerdì 8 Aprile 2022, alle ore 18.30, nella sala del Consiglio di San Pietro in Vincoli, in via Pistocchi 41/A, si terrà la presentazione di “Chiedimi se sono felice”, il progetto ideato per prevenire il bullismo, la violenza di genere e l’omofobia. L’evento è aperto a tutti.

Il progetto ha come obiettivo la sensibilizzazione sul rapporto tra corpo, presenza e identità, al fine di prevenire l’omotransfobia, il bullismo, la violenza di genere e accettare “la diversità”, come potenziale valore di crescita e arricchimento e non di discriminazione.

Gli incontri in tutto saranno 6. Gli studenti che vanno dai 13 ai 19 anni, si ritroveranno per parlare di amore e sessualità, identità di genere, social network e realtà digitale, conseguenze della pandemia, diversità, equità e uguaglianza. Alessia Scotti, psicologa, guiderà ognuno di questi incontri. La partecipazione, secondo quanto riportano anche i colleghi di “Ravenna Today”, è gratuita.

