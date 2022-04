Bodo Glimt-Roma, Mou in cerca di vendetta: le probabili formazioni

Bodo Glimt-Roma: atto II. Dopo lo scontro nella fase a gironi di Conference League, norvegesi e giallorossi si ritrovano nei quarti di finale del torneo in un doppio confronto che vale molto di più dei 6 punti messi in palio tra ottobre e novembre. Infatti, per i ragazzi di Josè Mourinho c’è la possibilità di accedere alla semifinale dove ci sarà una tra Leicester-PSV.

In Norvegia dopo l’1-6

Sul sintetico dell’Aspmyra Stadion, Pellegrini e compagni proveranno soprattutto a far dimenticare la clamorosa scoppola presa lo scorso 21 ottobre. Un pesante 6-1 che ha minato le certezze della Roma e messo a rischio anche il 1° posto nel girone, salvo poi conquistarlo all’ultima giornata proprio a scapito dei norvegesi.

Per José Mourinho non è la prima volta nel ritrovare una squadra a cavallo della fase a gironi ed eliminazione diretta. Il ricordo per lo Special One è molto dolce visto che risale all’anno del Triplete dell’Inter quando trovò il Barcellona di Guardiola nel raggruppamento (un pareggio ed una sconfitta, così come con il Bodo quest’anno) e poi in semifinale, dove trionfò nonostante il ko nel ritorno al Camp Nou con la celebre corsa per tutto il campo a fine partita.

Non saranno più i tempi della Champions League ma per Mourinho e la Roma sarà fondamentale staccare il pass per le semifinali di Conference League, anche da un punto di vista della mentalità, oltre ad avere un ritorno economico vitale per le casse della società. Il tecnico portoghese vuole dare una prima impronta importante sulla sua creatura e cercherà di prendersi la rivincita sul Bodo-Glimt.

Le probabili formazioni

QUI BODO GLIMT – Non è la stessa squadra della fase a gironi. Kjetil Knutsen ha perso diverse pedine fondamentali nel corso della sessione invernale di calciomercato: tra questi, Erik Botheim, autore di 3 gol ai giallorossi tra andata e ritorno, Lode, Bjorkan e Berg. Presente però lo spauracchio Ola Solbakken ma la sua presenza per stasera è in forte dubbio a causa di un’influenza: verrà fatto un tampone per valutare un eventuale positività al Covid. In campo sarà 4-3-3: se recupererà, Solbakken comporrà il tridente con Espejord e Pellegrino.

QUI ROMA – Mourinho sembra orientato a confermare in toto la formazione vista nel derby contro la Lazio e la Samp domenica scorsa. Nonostante le preoccupazioni per le condizioni del sintetico norvegese, davanti a Rui Patricio, ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo conferme per il duo Oliveira-Cristante con Karsdorp e la sorpresa Zalewski sulle fasce. In avanti, a supporto di Abraham, spazio per Pellegrini (squalificato in campionato) e Mkhitaryan. Non convocati Zaniolo e Veretout, oltre a Spinazzola.

Bodø/Glimt (4-3-3): Hakin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Vetlesen, Saltnes , Hagen; Solbakken, Espejord, Pellegrino.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Mkhitaryan, Abraham.