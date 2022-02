Bullismo: la storia di Roberta Bonanno, ex volto di Amici

Roberta Bonanno, ex protagonista del Talent Show “Amici”, svela il suo passato: “Ho sofferto di epilessia e sono stata vittima di bullismo”

BULLISMO: IL RACCONTO DI ROBERTA BONANNO– Roberta Bonanno, ex volto di “Amici”, famosissimo Talent Show condotto da Maria De Filippi e seguito da milioni di italiani, svela il suo passato difficile. A 35 anni partecipa anche a “Tale e quale show” e come riportano anche i colleghi di “TgCom24”, vive anni complessi, soprattutto per quanto riguarda la sua infanzia. Ecco le parole di Roberta Bonanno: “Quando ero adolescente soffrivo di epilessia e i miei compagni mi bullizzavano…”.

Roberta ha poi così proseguito: “Non solo il farmaco mi causava effetti collaterali come sonnolenza e calo dell’attenzione, ma i rapporti con i miei compagni di classe si sono trasformati in una tragedia. Oltre al danno, anche la beffa: in quel periodo infatti sono stata vittima di bullismo”.

SULLA SUA MALATTIA- “Io sono stata fortunata, ma ci sono persone che soffrono di attacchi epilettici che rendono la loro vita davvero molto complicata e che rischiano, in certi casi, di farsi anche male. Io consiglio alle ragazze e ai ragazzi ai quali dovesse succedere di scoprirsi epilettici di non angosciarsi, di non badare al giudizio degli altri e di affrontare con fiducia il percorso che è necessario seguire. Io sono la dimostrazione che da questa malattia si può guarire…”.

Seconda classificata ad Amici 7, Roberta Bonanno ha vinto la sua battaglia contro il bullismo e grazie al suo messaggio siamo certi che anche tante altre persone possano farlo. La cantante ha poi così concluso il suo racconto: “È grazie ai momenti più difficili che sono quella che sono oggi”.

