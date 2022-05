Bullismo online, il Vicesindaco: “Promuovere amicizia e rispetto”. L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto “Insieme nella rete”

BULLISMO ONLINE: LE PAROLE DEL VICESINDACO- Teatro dell’Osservanza sold-out per l’incontro fra gli studenti delle scuole medie e superiori, con l’attore Simone Riccioni, protagonista all’interno del film “Tiro Libero”. Il progetto si chiama “Insieme nella rete” e ha come scopo il tema dell’uso cosciente dei nuovi media con un approccio culturale ed educativo.

Massima attenzione all’uso delle tecnologie e al cyberbullismo. “Il messaggio di questa bellissima giornata e che sale dalla voce dei ragazzi e delle ragazze coinvolti è che il bullismo è un problema che tutti insieme possiamo superare, possiamo sconfiggere – sottolinea Castellari –. Misurare le parole, i gesti e i comportamenti, promuovere amicizia e rispetto verso tutti e il bene anziché il conflitto: questa è la strada comune e condivisa. In un tempo in cui il cyberbullismo investe i social e rende i ragazzi e le ragazze più vulnerabili, questo progetto ‘Insieme nella rete’, giunto alla sua decima edizione, continua a tenere unita la comunità scolastica su grandi temi e sfide inedite, grazie anche al contributo di tanti sostenitori“.

Il Vicesindaco, come riportano anche i colleghi de “Il Resto del Carlino”, ha poi così proseguito: “Ogni volta che dalla scuola si posa un mattone per la promozione di valori sani non è solo la comunità scolastica a crescere – conclude il vicesindaco e assessore alla Scuola –, ma questo va a beneficio di tutta la città, quella di oggi e quella di domani”.

