Diritto e Rovescio, lite tra Paolo del Debbio e la giornalista russa

Scontro di fuoco a diritto e Rovescio il programma in onda su Rete 4, la lite ha visto protagonisti il conduttore Paolo del Debbio e la giornalista russa Yulia Vityazeva. Lo scontro ha avuto luogo in seguito a delle esternazioni poco piacevoli della cronista russa che aveva notato alcune bandiere dell’Ucraina tra il pubblico in studio. “I vostri ospiti che stanno lì nel vostro studio con queste bandierine ucraine…” ha iniziato la giornalista attualmente occupata presso l’agenzia giornalistica Newsfront, criticando il gesto di solidarietà.

Non si è fatta attendere la risposta del conduttore del programma “Diritto e Rovescio” che ha prontamente troncato la frase della giornalista. “Signora, in questo studio ci sta chi voglio io se voglio io. Se lei ci vuole stare, ci sta. Sennò va a casa… ci vediamo dopo la pubblicità”. Queste le parole di del Debbio visibilmente infastidito da quelle esternazioni poco rispettose. Ma non finisce qui. Poco prima dello stacco per la messa in onda della pubblicità annunciata dal conduttore, Piero del Debbio si lascia andare ad un’esclamazione poco consona per un salotto televisivo. “Ma vaffanculo…” si sente poco prima che lo schermo diventi nero e vada in onda la pubblicità.

Lo scontro è continuato anche dopo al ritorno in diretta. Una puntata di fuoco quella andata in onda ieri sera su Rete 4.