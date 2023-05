Bullo Pan, lo spettacolo organizzato dal Centro Nazionale Contro il Bullismo

di Redazione ZON

Tutto pronto per lo spettacolo “Bullo Pan” che andrà in scena sabato 27 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma, in occasione della nona giornata “Giovani contro il bullismo”. Sul palcoscenico oltre 200 giovani artisti e Special Guest Leo Gassmann. Presenta lo show Enrico Papi. Ad aprire la serata, la Fanfara dei Carabinieri di Roma.

Lo spettacolo è stato creato e realizzato da 300 ragazzi del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop. Bullo Pan è un musical per adulti e bambini di ogni età, dove divertimento e risate sono assicurati. Il pubblico verrà condotto in un magico mondo fra passato e futuro, dalle favole alle serie televisive, a raccontare, con allegria e ironia, come il bullismo sia spesso presente, in una o più delle sue mille forme, anche quando nessuno lo nota. Farà sorridere e anche riflettere.

Lo spettacolo andrà a finanziare i progetti del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop presieduto dalla professoressa Giovanna Pini, che si impegna a prevenire e combattere bullismo e cyberbullismo con molteplici attività di sensibilizzazione in tutta Italia.