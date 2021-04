Raoul Bova sarà il protagonista della nuova serie tv dal titolo “Buongiorno mamma!”. Pronti a scoprire la trama e il cast?

Sabato scorso lo abbiamo visto in prima serata su Canale 5, sul palco di Amici, per presentare la nuova serie tv dal titolo “Buongiorno mamma!“. Stiamo parlando di Raoul Bova che, stasera alle 21.20 su Canale5, interpreterà Guido Borghi, il protagonista che tra passato e presente sarà coinvolto in un mistero. La serie, formata da 12 puntate racchiuse in 6 prime serate, è stata prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset ed è stata girata nella meravigliosa cornice del lago di Bracciano, in provincia di Roma.

Cast

All’interno della serie tv oltre al protagonista, Raoul Bova, ecco tutti gli altri attori: Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, Armando, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Filippo Gili, e Domenico Diele.

Trama

Partendo dal 1995 fino ad oggi, “Buongiorno mamma!” ripercorre trent’anni di vita dei protagonisti Guido e Anna. Guido Borghi è un uomo forte e sicuro, follemente innamorato di sua moglie Anna ma anche un padre meraviglioso disposto a tutto per i suoi quattro figli. La loro serenità verrà turbata dall’arrivo di Agata, una misteriosa ragazza alla ricerca di una verità che riguarda il passato di Anna e di Guido. Le vicende famigliari dei Borghi ci portano dentro situazioni e incontri sorprendenti, dentro una famiglia speciale dove Anna resta sempre il cuore pulsante di tutto. Pronti a scoprire cosa succederà?