Morte di George Floyd: si conclude uno dei processi più significativi della storia americana. Derek Chauvin è stato ritenuto colpevole

Il processo per la morte di George Floyd a Minneapolis si è concluso con un verdetto di condanna per l’ex agente di polizia Derek Chauvin. Secondo la giuria, Derek Chauvin è ritenuto colpevole per il decesso del ragazzo afroamericano: l’ex poliziotto, durante l’arresto, ha tenuto il ginocchio premuto sul collo di Floyd per oltre 9 minuti. La giuria lo ha quindi ritenuto colpevole per tutti e tre i capi di accusa: omicidio colposo, di secondo grado preterintenzionale e di terzo grado; Chauvin rischia oltre 40 anni di carcere.

Dopo la lettura della sentenza, l’ex poliziotto è stato ammanettato e condotto via dagli agenti della polizia della contea di Hennepin. Questo processo ha segnato la storia delle relazioni razziali negli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato ai familiari di George Floyd dopo il verdetto di colpevolezza per l’ex poliziotto del Minnesota.

Le parole di Joe Biden e di uno dei legali della famiglia di Floyd

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato ai familiari di George Floyd dopo il verdetto: “Siamo così sollevati. Niente migliorerà le cose, ma almeno ora c’è un po’ di giustizia – ha affermato il presidente Biden –. Vi porterò alla Casa Bianca a bordo dell’Air Force One”.

“La giustizia guadagnata dolorosamente è arrivata per la famiglia di George Floyd e la comunità qui a Minneapolis, ma il verdetto di oggi va ben oltre questa città e ha implicazioni significative per il Paese e persino per il mondo. – Lo ha detto Ben Crump, uno dei legali della famiglia di George Floyd –. Questo caso è un punto di svolta nella storia americana per la responsabilità delle forze dell’ordine e invia un messaggio chiaro che speriamo venga ascoltato chiaramente in ogni città e in ogni Stato”.